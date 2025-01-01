В ЗАГСе Пермского края назвали самые красивые даты для свадьбы в 2025 году Поделиться Твитнуть

Краевой ЗАГС опубликовал список красивых дат для свадеб в 2025 году. На публикацию обратил внимание «Рифей». В основном это даты с повторяющимися или симметричными числами (всего в списке 21 позиция).

Как считают в ведомстве, регистрировать брак в такие даты символично, так как «особенное сочетание цифр может стать талисманом вашей любви», и удобно — красивые даты легко запоминаются, и их всегда приятно писать в документах.

В ЗАГСе напоминают, что бронировать свадьбу на востребованную дату стоит заранее, для этого необходимо обратиться в любой отдел ЗАГСа в Пермском крае.

Регистрация брака назначается не раньше чем через месяц с момента подачи заявления (если нет оснований для сокращения срока), но и не позднее чем через год.

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