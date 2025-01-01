Аналитики подсчитали, сколько зарабатывают вахтовики из Пермского края Сфера производства промышленного оборудования и станков стала самой высокооплачиваемой Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам 2024 года эксперты «Авито Работы» провели анализ средних зарплатных предложений для специалистов, работающих вахтовым методом в Пермском крае. В результате исследования аналитики определили наиболее высокооплачиваемые отрасли для вахтовой работы.

Эксперты рассчитали средние зарплаты на основе диапазонов, указанных в вакансиях работодателей. Важно отметить, что фактический доход может варьироваться в зависимости от продолжительности вахты (например, компании могут предлагать занятость на 15/30/45/60/90 дней).





Наивысшие зарплаты были предложены соискателям в области производства промышленного оборудования и станков, где сотрудники могли рассчитывать в среднем на 175 597 руб. (+9% за год).





В 2024 году средние зарплатные предложения в сфере тяжёлого машиностроения увеличились на 10% и составили 174 176 руб. Третью позицию в списке самых высокооплачиваемых отраслей для вахтовиков заняла пищевая промышленность, где в этом году соискателям предлагали в среднем 166 462 руб. (+38% за год).

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