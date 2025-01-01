Каждый второй пермяк готов повышать квалификацию не менее раза в год
Женщины чаще мужчин подчеркивали важность прохождения курсов
Порядка 17% пермяков убеждены, что в их профессии необходимо проходить несколько курсов обучения в год. Они отмечают, что «законодательство постоянно меняется, и важно быть в курсе последних новшеств». Об этом сообщает сервис по поиску работы SuperJob.
Кроме того, с учётом современных темпов развития экономики и технологий, необходимо регулярно повышать свою квалификацию, отмечают респонденты. Каждый третий опрошенный считает, что улучшать свои навыки стоит ежегодно. Один из пяти респондентов считает достаточным совершенствование профессиональных навыков раз в 2-3 года, 9% — раз в 4-5 лет, а 1% — раз в 6-10 лет.
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