Каждый второй пермяк готов повышать квалификацию не менее раза в год Женщины чаще мужчин подчеркивали важность прохождения курсов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Порядка 17% пермяков убеждены, что в их профессии необходимо проходить несколько курсов обучения в год. Они отмечают, что «законодательство постоянно меняется, и важно быть в курсе последних новшеств». Об этом сообщает сервис по поиску работы SuperJob.

Кроме того, с учётом современных темпов развития экономики и технологий, необходимо регулярно повышать свою квалификацию, отмечают респонденты. Каждый третий опрошенный считает, что улучшать свои навыки стоит ежегодно. Один из пяти респондентов считает достаточным совершенствование профессиональных навыков раз в 2-3 года, 9% — раз в 4-5 лет, а 1% — раз в 6-10 лет.

Женщины чаще мужчин подчёркивали важность прохождения нескольких курсов обучения в год. Также активно учиться готовы респонденты младше 35 лет (25% против 12% среди тех, кто старше 45 лет).





Среди распространённых профессиональных групп наиболее часто высказываются "за" регулярное повышение квалификации аналитики (40%), врачи (39%), дизайнеры (33%) и главные бухгалтеры (28%).

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