В Перми продают монету за 10 млн рублей Она выпущена в 1810 году Поделиться Твитнуть

Фото: Авито

Аналитики «Авито Товаров» представили интересную подборку уникальных антикварных предметов, доступных для приобретения в Перми.

Среди самых ценных лотов выделяется антикварная кукла из Франции, стоимость которой составляет 425 тысяч рублей. Этот редкий экземпляр — кукла-автомат Depose Tête Juneau с механизмом Lambert, созданная в XIX веке, пишет ВЕТТА.





Однако самым дорогим предложением оказалась старая монета с изображением бюста Александра I, выпущенная в 1810 году. Ее цена достигает впечатляющих 10 миллионов рублей.

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