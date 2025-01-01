Блогеру-миллионеру из Прикамья продлили срок содержания в СИЗО Аяз Шабутдинов пробудет под арестом ещё 24 дня Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

По решению Московского городского суда блогеру и бизнесмену из прикамской Куеды Аязу Шабутдинову продлили содержание под стражей на 24 дня. Судебный орган удовлетворил соответствующее ходатайство органов предварительного расследования. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Шабутдинова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Блогера задержали в Москве ещё 3 ноября 2023 года. По версии следствия, предприниматель, продававший онлайн-курсы стоимостью 150-350 тыс. руб., обещавшие помочь зарабатывать крупные суммы, обманул 80 человек. Правоохранители утверждают, что ущерб, нанесённый потерпевшим, составил около 4 млн руб. Следствие наложило арест на его денежные счета и автомобиль. Если вина бизнесмена будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сам Шабутдинов не согласен с предъявленными обвинениями.

Напомним, Аяз Шабутдинов ранее жил в посёлке Куеда Пермского края. В 2012 году он основал сеть хостелов Like Hostel, позже запустил ещё несколько проектов под брендом Like. В 2015 году в Москве в составе холдинга открылась бизнес-школа «Like Центр». По информации на сайте школы, там проходили различные курсы и марафоны, которые могут помочь предпринимателям «найти партнёров по бизнесу, узнать точки роста и увеличить доход бизнеса». Шабутдинов также вёл ВКонтакте свой блог «Из Куеды», где давал «инструкции, как стать миллионером».

По итогам 2022 года Аяз Шабутдинов вошёл в число самых высокооплачиваемых блогеров России. По данным аналитиков Ассоциации блогеров и агентств (АБА) и сервиса аналитики и управления социальными сетями LiveDune, он заработал за год 600 млн руб. Для сравнения: доход Елены Блиновской оценивался тогда в 450 млн руб.

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