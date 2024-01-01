Блогер-миллионер из Пермского края останется в СИЗО до февраля Первое судебное заседание ожидается в начале 2025 года Поделиться Твитнуть

Аяз Шабутдинов / фото тг-канала "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Московский городской суд продлил арест блогеру, предпринимателю Аязу Шабутдинову. В постановлении сказано, что ходатайство органов предварительного расследования в отношении Шабутдинова удовлетворено. Срок содержания под стражей продлён на три месяца, до 3 февраля 2025 года.

Аяза Шабутдинова обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Напомним, блогера задержали в Москве почти год назад, 3 ноября 2023 года. По версии следствия, предприниматель, продававший онлайн-курсы стоимостью 150-350 тыс. руб., обещавшие помочь зарабатывать крупные суммы, обманул 80 человек. Правоохранители утверждают, что ущерб, нанесённый потерпевшим, составил около 4 млн руб. Следствие наложило арест на его денежные счета и автомобиль. Если вина бизнесмена будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Сам Аяз Шабутдинов не согласен с предъявленными обвинениями. Первое судебное заседание ожидается в начале 2025 года.

Напомним, Аяз Шабутдинов ранее жил в посёлке Куеда Пермского края. В 2012 году он основал сеть хостелов Like Hostel, позже запустил ещё несколько проектов под брендом Like. В 2015 году в составе холдинга открылась бизнес-школа «Like Центр» в Москве. По информации на сайте школы, там проходили различные курсы и марафоны, которые могут помочь предпринимателям «найти партнёров по бизнесу, узнать точки роста и увеличить доход бизнеса». Шабутдинов также вёл ВКонтакте свой блог «Из Куеды», где давал «инструкции, как стать миллионером».

По итогам 2022 года Аяз Шабутдинов вошёл в число самых высокооплачиваемых блогеров России. По данным аналитиков Ассоциации блогеров и агентств (АБА) и сервиса аналитики и управления социальными сетями LiveDune, он заработал за год 600 млн руб. Для сравнения: доход Елены Блиновской оценивался тогда в 450 млн руб.





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