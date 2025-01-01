Алёна Бронникова Экс-финдиректор «Камской долины» получил разрешение на возведение магазина в Перми Здание планируют оборудовать подсветкой с символом региона Поделиться Твитнуть

Эскизный проект / gorodperm.ru

Компания бывшего финансового директора обанкротившейся ГК «Камская долина» Владимира Пучнина получила разрешение на возведение в пермском м/р Язовая многофункционального здания с коммерческими площадями. Согласно реестру Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, разрешение было выдано 19 ноября 2024 года.

Здание будет построено ООО «Мастерская событий» по ул. Березниковской, 64 в частном секторе. Площадь земельного участка составляет 1,7 тыс. кв. м. Объект планируется одноэтажным, площадью 668,8 кв. м.

Как сообщалось в мае, в здании разместят магазины с товарами повседневного спроса и кофейню, рассчитанную на 20 посадочных мест. Также застройщиком прорабатывался вопрос использования на фасаде подсветки с трафаретом. Предполагается выполнить её в виде символики Прикамья.

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