В Мотовилихе построят магазин с фасадной подсветкой в виде символа Пермского края Объект возведёт компания экс-финдиректора «Камской долины» Поделиться Твитнуть

Эскизный проект / gorodperm.ru

Комиссия по ПЗЗ утвердила условно разрёшенный вид использования земельного участка «магазины (4.4)», «общественное питание (4.6)» по ул. Березниковской в Мотовилихинском районе Перми, который расположен в территориальной зоне ИЖС Ж-4. Здесь планируется построить многофункциональное здание с магазинами и кофейней.

С заявлением о предоставлении разрешения обратился правообладатель участка — ООО «Мастерская событий». Объект планируется возвести в частном секторе м/р Язовая, на площади 1,7 тыс. кв. м.

Как отметили в комиссии, администрация в ходе обследования территории не выявила нарушений законодательства и посчитала целесообразным установить данный вид использования. Компания согласовала схему развития улично-дорожной сети, сейчас прорабатывает вопрос установки фасадной подсветки.

«Заявителем прорабатывается вопрос использования на фасаде подсветки с трафаретом. Сегодня мы рекомендуем использовать данный механизм для всех объектов. Заявитель поддержал нашу идею, прорабатывает этот вопрос, и на фасаде магазина будет символика нашего края», — рассказала представитель минимущества Прикамья.

Согласно проекту, необходимость строительства здания вызвана отсутствием в данном районе магазинов и кафе «в шаговой доступности» с большим ассортиментом товаров повседневного спроса. В одноэтажном здании площадью 668,8 кв. м появятся торговые помещения и кофейня без приготовления пищи, где можно будет приобрести готовые полуфабрикаты и кондитерские изделия. Торговый зал в 462,7 кв. м будет рассчитан на 24 человека, четырёх сотрудников и 20 посетителей. Кафе расположится на площади 202,4 кв. м. Зал будет рассчитан на 20 посадочных мест, одновременно в помещении смогут находиться максимум 25 человек, из которых пять — персонал заведения.

По данным checko.ru, ООО «Мастерская событий» занимается строительством жилых и нежилых зданий. Зарегистрировано в 2014 году в Перми. Учредителем является бывший финансовый директор обанкротившейся ГК «Камская долина» Владимир Пучнин.

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