Алёна Бронникова ПНИПУ вошёл в топ-15 российских вузов по подготовке ИТ-специалистов Участие приняли более 300 университетов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский национальный исследовательский политехнический университет вошёл в число лидеров среди российских вузов по качеству подготовки специалистов в сфере информационных технологий, заняв 14-ю строчку в общем рейтинге. Исследование провело АНО «Цифровая экономика» при поддержке Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий.

В список вошли более 300 вузов страны. ПНИПУ оказался единственным пермским университетом.

При составлении рейтинга аналитики рассмотрели 69 классических специальностей в сфере ИТ и инженерные направления. Оценка проводилась на основе официальной статистики и результатов опроса представителей крупных технологических компаний и работодатели. Всего в опросе принял участие 81 респондент. По итогам проведённой работы были составлены два рейтинга: столичных вузов (Москвы и Санкт-Петербурга) и региональных.

По словам проректора по приоритетным проектам Пермского политеха Павла Волегова, только на «Цифровой кафедре» за последние два года ПНИПУ подготовил и выпустил более 2 тыс. человек с присвоением дополнительной квалификации по цифровым компетенциям. В прошлом году к проекту присоединились студенты других вузов Пермского края.

«Мы считаем, что сочетание профессиональных навыков и компетенций цифровой экономики позволяет нашим студентам и выпускникам существенно усиливать свои позиции на рынке труда, становясь всё более и более конкурентными», — отметил он.

Ранее стало известно, что на базе Политеха в Перми открылся научно-образовательный корпус Передовой инженерной школы «Высшая школа авиационного двигателестроения». В нём созданы 5 ключевых лабораторий, проектная студия Политехнической школы и образовательное пространство авиационных двигателей.

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