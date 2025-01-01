На базе ПНИПУ открыт новый корпус Передовой инженерной школы Он создан при содействии Минобрнауки России Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Научно-образовательный корпус Передовой инженерной школы «Высшая школа авиационного двигателестроения» (ПИШ ВШАД) открылся на базе Пермского политеха.

Здесь созданы пять ключевых лабораторий, Проектная студия Политехнической школы и образовательное пространство авиационных двигателей. Для исследований и практической работы пространство оснащено всем необходимым оборудованием, включая растровый электронный микроскоп, термоанализатор, дефектоскоп ультразвуковой с фазированными решетками.

Новый корпус предназначен для реализации проектов совместно с индустриальными партнёрами и подготовки специалистов для сферы авиационного двигателестроения. Здесь можно проектировать и изготавливать прототипы различных изделий, вырабатывать новые подходы к их созданию.

Во время визита в ПИШ ВШАД глава региона Дмитрий Махонин отметил, что Передовая инженерная школа обрела своё место и новое здание, где молодёжи будет комфортно получать знания, чтобы применять их на практике. Он также поблагодарил индустриальных партнёров за подготовку инженерных кадров и инвестирование в развитие науки и образования Пермского края.

Напомним, ПИШ ВШАД на базе ПНИПУ открыта в 2022 году после победы университета в федеральном проекте по созданию передовых школ. Пермская школа занимается теорией и практикой цифрового проектирования элементов газотурбинных двигателей и систем автоматизации. Также здесь создают новые функциональные материалы, оптимизируют технологические процессы изготовления и ремонта изделий газотурбинных двигателей. На всех этапах реализации технологические решения оценивают представители предприятий-партнёров.

Кроме того, в Пермской инженерной школе работает молодёжное проектно-технологическое бюро, где студенты и молодые учёные работают над выполнением перспективных научно-исследовательских и опытно-конструкторских задач по приоритетным направлениям авиационного двигателестроения.

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