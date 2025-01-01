Депутаты предложили вводить особый режим для уборки улиц Перми Самыми проблемными названы Индустриальный и Ленинский районы города Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На пленарке Пермской городской думы парламентарии обсудили зимнее содержание дорог. С докладом по этому вопросу выступил депутат Владимир Плотников, который рассказал о мониторинге содержания улично-дорожной сети, который проводился в январе рабочей группой гордумы.

По словам Плотникова, главные проблемы в этом сезоне наблюдались в Индустриальном и Ленинском районах Перми, а также в новом микрорайоне в Красных Казармах. Много жалоб от пермяков поступает на заваленные снегом тротуары и места для платной парковки.

Чтобы решить проблему, депутат предложил вводить «особый режим» для подрядчиков и новый график их работы, качественно содержать дворы и оперативно сообщать о заваленных снегом местах.

Кроме того, Плотников обратил внимание на ситуацию с инвалидами, которым особенно трудно передвигаться по улицам зимой.

В ходе обсуждения депутаты попросили чиновников мэрии также не забывать про своевременную уборку остановочных пунктов — как на территории самих остановок, как и в заездных карманах для общественного транспорта.

Ранее депутаты Пермской городской думы подвели итоги мониторинга состояния дорог и контейнерных площадок на заседании профильной рабочей группы.

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