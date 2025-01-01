Депутаты Пермской думы назвали отстающие районы по качеству уборки снега Поделиться Твитнуть

фото: Пермская городская дума

Депутаты Пермской городской думы подвели итоги мониторинга состояния дорог и контейнерных площадок, который был проведён в краевом центре в январе после многочисленных жалоб горожан. Результаты стали предметом обсуждения на заседании профильной рабочей группы.

Согласно данным проверки, наилучшие показатели наблюдаются в Кировском, Орджоникидзевском, а также в правобережной части Дзержинского района: дороги и остановочные комплексы очищаются вовремя, а с тротуаров удаляется не только снег, но и наледь.

В Мотовилихинском районе ситуация более сложная — имеется заужение тротуаров и автодорог в частном секторе. Парковка около стадиона «Молот» не чистилась от снега, а в новогодние праздники возникли проблемы с вывозом мусора.

В Свердловском районе обнаружены недостатки в зимнем содержании в микрорайонах Красные казармы и на подходах к школе «Точка». Местные жители жаловались на состояние придомовых территорий и межквартальных проездов, а также требовали уборки снега в м/р Соболи.

В Индустриальном районе к состоянию центральных улиц нареканий практически нет, но есть вопросы по уборке тротуаров и лестниц.

Все данные мониторинга направлены администрации для реагирования. Чиновникам предложено усилить системную работу и контроль содержания города, ввести спецрежимы и графики для подрядчиков для периодов сложных погодных условий. «И конечно, нужно более плотно работать с управляющими организациями, которые отвечают за придомовые территории», — подчеркнул руководитель рабочей группы, депутат Владимир Плотников.

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