Алёна Бронникова Пермский застройщик получил разрешение на возведение ЖК в Индустриальном районе На пустыре рядом с ЖК «Мир» построят ещё 26 тысяч квадратных метров жилья Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Группа компаний ПМД 23 января получила разрешение на строительство жилого комплекса по ул. Беляева, 155 в Индустриальном районе Перми. Об этом со ссылкой на застройщика сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Новый комплекс появится рядом с будущим ЖК «Мир», который возводит ГК «Оникс». Четыре секции высотой 14-16 этажей будут возводиться в две очереди. Общая площадь жилья составит 26,5 тыс. кв. м, коммерческих помещений — около 600 кв. м. Первую очередь компания планирует завершить в первой половине 2028 года.

Участок на ул. Беляева ПМД получил от краевых властей в обмен на территорию у бывшего стадиона «Молот». О планах комплексного развития пустыря стало известно в конце 2023 года. Тогда застройщик обратился в комиссию по ПЗЗ с просьбой установить зону обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 с подзоной до 19 этажей и коэффициентом плотности 2,22 кв. м/га. Осваивать территорию намерено ООО «СЗ «ПМД-Индустриальный», в рамках КРТ также планировалось возвести на участке детский сад.

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