В Кунгурском округе Прикамья построили газопровод высокого давления Поделиться Твитнуть

Министерство ЖКХ Пермского края

В Пермском крае завершено строительство высоконапорного газопровода через реку Ирень в Кунгуре. Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства региона.

Работы проводились специалистами компании с использованием горизонтально-наклонного бурения на глубине трёх метров под руслом реки без отключения потребителей, отметили в ведомстве, добавив, что раньше трубы проходили по опорам моста.

Построенный газопровод будет обеспечивать топливом как промышленные объекты, так и жителей двух микрорайонов Кунгура, а также сёл и деревень Мериново, Болотово, Поповка, Моховое, Сылвенск и Неволино.

Ранее «Новый компаньон» писал, что Артём Балахнин завершает свою работу в должности министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края. Его увольнение с поста запланировано на 3 февраля. Ожидается, что Балахнин займёт пост заместителя главы Перми, ответственного за блок «Развитие инфраструктуры».

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