На базе Пермского медуниверситета создадут ординатуру для нейрохирургов В Перми также могут открыть центр по лечению фармакорезистентных форм эпилепсии Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Министерства здравоохранения Пермского края

С рабочим визитом Пермь посетил академик РАН, главный нейрохирург министерства здравоохранения России Владимир Крылов. Он осмотрел отделения нейрохирургии ГКБ №4 и Пермской краевой клинической больницы, провёл аудит работы системы оказания нейрохирургической помощи пациентам, оценил качество операций, оснащение операционных и реанимационных зон и пр. Об этом в своём телеграм-канале сообщила Анастасия Крутень, глава минздрава Прикамья.

Затем в министерстве прошло рабочее совещание.

«Прежде всего речь шла о подготовке молодых кадров, создании на базе ПГМУ ординатуры по профилю нейрохирургия. Нейрохирурги — специалисты штучные, их квалификация формируется годами, поэтому начинать необходимо уже сейчас. Задачу будем решать совместно с пермским медуниверситетом», — написала Крутень.

Владимир Крылов также выделил, что Пермь имеет потенциал стать одним из первых регионов, где создадут центр для лечения фармакорезистентных форм эпилепсии. Опыт нейрохирургов и необходимая инфраструктура в ГКБ №4, где уже несколько лет занимаются этой проблемой, позволяют предоставлять высококачественную хирургическую помощь с положительными клиническими результатами.

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