Алёна Бронникова Экс-глава минкульта Прикамья Александр Протасевич задолжал деньги трём банкам Он указал за собой долг в 2,6 млн рублей Поделиться Твитнуть

Александр Протасевич

Архив ИД «Компаньон»

Бывший и.о. министра культуры Прикамья Александр Протасевич задолжал деньги по кредитам Сбербанку, ВТБ и ТБанку. В обосновании заявления о своей несостоятельности он указал за собой долг на общую сумму 2,6 млн руб.

«В связи со сложившейся тяжёлой финансовой ситуацией, Протасевич не имеет возможности для погашения образовавшейся кредитной задолженности, которая в настоящее время является для него непосильной. Наличие обязательств перед кредиторами подтверждается представленными в материалы дела документами», — сообщается в определении Арбитражного суда Пермского края, опубликованного в полном объёме 14 января.

Согласно документу, до 2024 года он надлежащим образом обслуживал все ранее принятые на себя обязательства. Сейчас у экс-главы краевого минкульта открыты 12 счетов в банках, остаток по которым составляет 0 руб.

Заявление Александра Протасевича о признании его банкротом было рассмотрено 13 января. Суд признал его обоснованным и ввёл процедуру реструктуризации долгов.

Ранее он долгое время занимал ключевые позиции в культурном проекте экс-губернатора Пермского края Олега Чиркунова «Пермь — культурная столица». В 2011-2012 годах возглавлял краевое министерство культуры, а с 2017 по 2019 год занимал должность заместителя ведомства. После этого переехал в Москву, где трудоустроился на пост директора фонда «Культурная столица».

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