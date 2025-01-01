В Пермском крае 118 участникам СВО списали долги на 25 млн рублей Завершено 303 исполнительных дела Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

Судебные приставы Пермского края в рамках изменений, принятых в законодательство Российской Федерации в 2024 году, завершили 303 исполнительных дела по кредитным обязательствам на общую сумму примерно 25 млн руб. в отношении 118 участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по региону.

Согласно поправкам, исполнительные производства по невыплаченным кредитным обязательствам, включая ипотеку (при условии, что долг был признан неисполненным судом), останавливаются для граждан, которые с 1 декабря 2024 года подписали контракт на службу в Вооруженных силах Российской Федерации для выполнения задач СВО.

Важно отметить, что контракт должен быть подписан на срок более одного года, а сумма кредитных обязательств не должна превышать 10 млн руб. Законом также предусмотрено прекращение исполнительных производств по долгам в отношении супругов военнослужащих.

В ГУФССП напомнили, что для прекращения исполнительных производств требуется подать заявление. Граждане или их ближайшие родственники могут обратиться в любое подразделение судебных приставов региона или в центральный аппарат.

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