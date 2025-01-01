Жителя Прикамья осудят за организацию убийства жены-фермера Мужчина пошёл на преступление из корыстных побуждений Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следователями СУ СКР по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего жителя Куединского округа Пермского края. Он обвиняется в приготовлении и организации убийства свой жены из корыстных побуждений по найму.

Установлено, что в августе 2024 года злоумышленник, желая заполучить долю фермерского хозяйства, принадлежащую его бывшей супруге, обратился к своему знакомому с просьбой организовать её убийство за денежное вознаграждение. Приятель обвиняемого сообщил о преступных намерениях знакомого в правоохранительные органы, после чего добровольно участвовал в оперативных мероприятий, направленных на пресечение преступления.

Так в октябре мужчина, действуя по указанию полицейских, сообщил заказчику о смерти его бывшей супруги и об обстоятельствах её «убийства». В подтверждение он продемонстрировал фото, на котором якобы изображена потерпевшая с признаками насильственной смерти. При передаче денег обвиняемого задержали оперативники УФСБ.

Дело передано в суд.

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