Жителя Прикамья осудят за организацию убийства жены-фермера
Мужчина пошёл на преступление из корыстных побуждений
Следователями СУ СКР по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего жителя Куединского округа Пермского края. Он обвиняется в приготовлении и организации убийства свой жены из корыстных побуждений по найму.
Установлено, что в августе 2024 года злоумышленник, желая заполучить долю фермерского хозяйства, принадлежащую его бывшей супруге, обратился к своему знакомому с просьбой организовать её убийство за денежное вознаграждение. Приятель обвиняемого сообщил о преступных намерениях знакомого в правоохранительные органы, после чего добровольно участвовал в оперативных мероприятий, направленных на пресечение преступления.
Так в октябре мужчина, действуя по указанию полицейских, сообщил заказчику о смерти его бывшей супруги и об обстоятельствах её «убийства». В подтверждение он продемонстрировал фото, на котором якобы изображена потерпевшая с признаками насильственной смерти. При передаче денег обвиняемого задержали оперативники УФСБ.
Дело передано в суд.
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