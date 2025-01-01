Росреестр обследовал в Пермском крае более 127 тысяч га земель Поделиться Твитнуть

По данным Росреестра, в 2024 году в Пермском крае было проведено дистанционное обследование земельных участков общей площадью 127 570 га. В результате инспекторы по охране и использованию земли выдали свыше 4 тыс. предупреждений о недопустимости нарушений обязательных норм.

Наибольшее количество предупреждений (1837) касалось неиспользования территорий, предназначенных для строительства, садоводства и огородничества. Второе место заняли случаи самовольного пользования земельными участками (1675 предупреждений), а 614 предостережений было связано с использованием участков не по назначению. Проведено 220 профилактических проверок.

В настоящее время Управление сосредоточило свои усилия на профилактической деятельности, отмечает начальник отдела государственного земельного надзора Сергей Зигинов. Специалисты анализируют данные из различных источников, включая государственные и муниципальные системы, а также информацию от контролируемых лиц.

Также правообладатели могут самостоятельно проверить свои участки на сайте Росреестра rosreestr.gov.ru с помощью бесплатного сервиса «Самостоятельная оценка соблюдения обязательных требований».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.