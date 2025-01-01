Обзор пермской газеты «Новый компаньон» от 28 января
Взгляд в будущее. Прогнозы и обзор трендов на 2025 год от экспертов.
Конкуренция за офис. Дефицит офисов в Перми провоцирует активный рост арендных ставок.
Дубай меняем на Домбай. Какие направления для отдыха предлагают пермским туристам и сколько это будет стоить.
На пороге роста. Аналитики позитивно оценивают перспективы фондового рынка.
Бытовая стагнация. Пермские магазины бытовой техники и электроники сокращают площади.
Волонтёрство, НКО и туризм. В первую пленарную неделю нового года депутаты Законодательного собрания рассмотрели ряд важных инициатив.
Пить или не пить. Как в Прикамье развивается рынок продажи воды через вендинговые автоматы.
Семь номинаций для Перми и Лысьвы. Театры из Прикамья участвуют в конкурсе Национальной театральной премии «Золотая маска».
Город «Вечной музыки». Оркестру MusicAeterna исполняется 20 лет.
Татьянин день. В галерее «Марис-Арт» открылась выставка Татьяны Нечеухиной и Евы Нурулиной.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.