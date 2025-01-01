Обзор пермской газеты «Новый компаньон» от 28 января Поделиться Твитнуть

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На пороге роста. Аналитики позитивно оценивают перспективы фондового рынка.

Бытовая стагнация. Пермские магазины бытовой техники и электроники сокращают площади.

Волонтёрство, НКО и туризм. В первую пленарную неделю нового года депутаты Законодательного собрания рассмотрели ряд важных инициатив.

Пить или не пить. Как в Прикамье развивается рынок продажи воды через вендинговые автоматы.

Семь номинаций для Перми и Лысьвы. Театры из Прикамья участвуют в конкурсе Национальной театральной премии «Золотая маска».

Город «Вечной музыки». Оркестру MusicAeterna исполняется 20 лет.

Татьянин день. В галерее «Марис-Арт» открылась выставка Татьяны Нечеухиной и Евы Нурулиной.

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