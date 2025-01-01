В Перми второй раз за день «заминировали» «Колизей Атриум» Правоохранители проводят проверку Поделиться Твитнуть

Фото: Управление Росгвардии по Пермскому краю

Вечером 27 января на электронную почту ТЦ «Колизей Атриум» поступило повторное анонимное сообщение о минировании здания. Об эвакуации людей сообщили пользователи соцсетей. В краевом минтербезе подтвердили это, отметив, что эвакуация связана с анонимками о вызывном устройстве.

В ведомстве сообщили, что администрация торгового центра приняла все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность, и провела эвакуацию. Угроз для жизни и здоровья людей нет. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

В министерстве территориальной безопасности региона призвали всех соблюдать спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации. За распространение ложной информации о террористических угрозах предусмотрена уголовная ответственность, добавили в ведомстве.

Ранее СМИ сообщили об эвакуации ТЦ «Колизей Атриум». В соцсетях также появилась информация об эвакуации в школе №146 и ТЦ «Гудвин». На место выезжали экстренные службы. Взрывных устройств не обнаружено.

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