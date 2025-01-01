В минтербезе подтвердили сообщения о минировании ТЦ и школ Перми Людей эвакуировали Поделиться Твитнуть

В министерстве территориальной безопасности Пермского края официально сообщили, что 27 января 2025 года на электронные почты торговых предприятий и образовательных организаций Перми были получены анонимные сообщения о минировании. О каких ТЦ и школах идёт речь, в ведомстве уточнять не стали.

«Руководителями объектов торговли и социально значимых организаций города предприняты все необходимые меры по обеспечению безопасности, проведены эвакуационные мероприятия, угроз для жизни и здоровья населения нет. В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка», — сказано в информации.

В министерстве напомнили, что распространение ложной информации о террористических угрозах является уголовным преступлением.

Ранее СМИ сообщили об эвакуации ТЦ «Колизей Атриум». В соцсетях также появилась информация об эвакуации в школе №146 и ТЦ «Гудвин».

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