Основателя пермской школы «Киокушинкай» наградили Орденом дружбы Александр Алымов получит госнаграду за заслуги в области физкультуры и спорта Поделиться Твитнуть

Указом Президента РФ Владимира Путина один из основателей школы киокушин в Прикамье, президент Федерации киокушин России и главный тренер спортивной сборной команды РФ по киокушин Александр Алымов удостоен Ордена дружбы. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минспорта.

Государственная награда вручена за заслуги в области физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу.

Александр Алымов — заслуженный работник физической культуры РФ, почётный работник общего образования, заслуженный наставник Российского союза боевых искусств (РСБИ) и президент реготделения РСБИ.

Ранее его наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» и почётным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта». У него высшая тренерская категория, 6 дан карате киокусинкай.

Напомним, почти год назад комиссия при главе Перми рассмотрела заявки на присуждение звания «Почётный гражданин Перми» в 2024 году. На утверждение депутатам гордумы представлены были две кандидатуры: Александра Алымова и депутата Пермской городской думы Владимира Плотникова.

Решением гордумы оба стали почётными гражданами Перми.

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