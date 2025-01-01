Алёна Бронникова Пермский университет увеличит количество бюджетных мест Абитуриентам в новом учебном году предложат на 110 мест больше Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский государственный национальный исследовательский университет увеличит в новом 2025/26 учебном году количество бюджетных мест. Больше возможностей для поступления в вуз у абитуриентов появится за счёт федерального бюджета.

«Суммарно, в этом году ПГНИУ предложит абитуриентам на 110 мест больше, наибольшее количество дополнительных мест приёма в бакалавриате — 93. Количество бюджетных мест в специалитете немного снизилось, а в магистратуре — увеличилось. Также в следующем учебном году будут доступны дополнительно четыре места в аспирантуре», — сообщила проректор по учебной работе ПГНИУ Анна Габдурафикова.

По данным telegram-канала учреждения, дополнительные места с возможностью бесплатного обучения появятся на направлениях: «Информатика и вычислительная техника», «Педагогические науки», «Экономика» и «Экономическая безопасность». Кроме того, впервые было принято решение выделить бюджетные места для поступающих на «Приборостроение» и «Прикладную математику».

По версии Times Higher Education (THE), ПГНИУ вошёл в число лучших в мире вузов в естественных и социальных науках. Во вторую категорию он попал впервые.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.