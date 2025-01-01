Пермский университет впервые вошёл в рейтинг лучших вузов по социальным наукам ПГНИУ также представлен и в направлении естественных наук Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Пермский государственный национальный исследовательский университет по версии Times Higher Education (THE) оказался среди лучших в мире в двух направлениях: естественных и социальных науках.

Если в первой категории ПГНИУ представлен, как и прежде, то во второй он попал впервые. В предметную группу естественных наук входят математика, статистика, физика, астрономия, химия, геология, а также науки о Земле и окружающей среде. Социальные науки охватывают медиакоммуникации, политику и международные отношения, социологию и географию.

По обоим направлениям наивысшие оценки ПГНИУ были получены за международное сотрудничество и взаимодействие с индустриальными партнёрами.

Times Higher Education (THE) — британский издательский дом, который специализируется на рейтинговании высших учебных заведений. Данный перечень является одним из наиболее авторитетных и широко используемых инструментов для сравнения институтов по всему миру. Он основан на различных критериях, таких как отзывы и престиж «храма знаний», качество преподавания, научные исследования, международное сотрудничество и многое другое.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.