Призёр Олимпийских игр из Прикамья стала участницей телешоу Саночница Татьяна Иванова поборется за главный приз — 10 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото LiveSport.Ru

Призёр Олимпийских игр, саночница Татьяна Иванова из Пермского края участвует шоу «Титаны» на ТНТ. Об этом сообщает телеграм-канал «Компрос».

Всего среди участников 111 атлетов со всей России. Он будут бороться за главный приз — 10 млн руб. и звание «Титана». В числе спортсменов — известные гимнасты, лыжники, пловцы, фигуристы и др.

Среди испытаний, которые выпадут на долю участников, — вызов от искусственного интеллекта, купание в ледяной воде, прыжок без страховки с 5-метровой башни и 44-тонный кран, который нужно протянуть.

Первым испытанием для всех стал сайклинг. Участники должны были также выдержать три заезда на велотренажёрах по 10 минут каждый. По итогам 10 участников, которые «намотали» меньшее количество километров, покинули проект. Саночница Татьяна Иванова прошла в следующий тур.

Напомним, Иванова — серебряный призёр зимних Олимпийских игр-2014 в эстафете, бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине 2022 года. В конце 2022 года пермская спортсменка завоевала «золото» на стартах Кубка Кубков.

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