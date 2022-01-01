Андрей Стрельцов Пермская саночница Татьяна Иванова выиграла Кубок Кубков-2022 Соревнования проходил на трассе в Сочи Поделиться Твитнуть

Фото LiveSport.Ru

Прославленная пермская спортсменка Татьяна Иванова завоевала «золото» на стартах «Кубка Кубков-2022». Турнир «Кубок кубков 2022» проходил в Сочи на олимпийской санно-бобслейной трассе в Красной Поляне. Комплекты медалей разыграли мужчины и женщины в одноместных и двухместных санях.



В соревнованиях приняли участие более 35 человек из шести регионов России.

Отметим, что из-за погоды спортсмены провели по три заезда, а четвертый был отменён.



Татьяна Иванова, с результатом 2:29:810, стала лучшей среди женщин. Другие спортсмены Пермского края также показали хорошие результаты: Ксения Шамова и Матвей Перестронин заняли пятые места. В «двойках» Дмитрий Халилов и Станислав Мальцев стали четвертыми.



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