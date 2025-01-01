В портфеле школьника в Перми загорелся пауэрбанк Никто не пострадал Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Пауэрбанк взорвался в портфеле школьника в Перми. Об инциденте 27 января сообщил телеграм-канал «112». По данным издания, ЧП произошло в школе №116 во время перемены.

В Сети также появилось видео происшествия. На кадрах видно, что дымит и искрится внешний аккумулятор, а мальчик пытается потушить устройство, бросив его на пол и топча ногами. В итоге пауэрбанк всё равно сгорел.

В ГУ МЧС по региону подтвердили факт инцидента, но отметили, что взрыва устройства не было, а случилось самовоспламенение. Пожарную охрану в школу не вызывали. Тем не менее на место выезжал дознаватель, он и установит все обстоятельства произошедшего.

«В результате происшествия никто не пострадал», — добавили в МЧС.

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