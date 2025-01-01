На неделе в Перми ожидается три температурных рекорда Пройдёт дождь Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Наступившая неделя в Пермском крае ожидается рекордно тёплой, с большим количеством осадков и кратковременным похолоданием на севере и востоке региона, сообщает ГИС-центр ПГНИУ.

К вечеру понедельника, 27 января, температура на западе края уже может подняться до -2˚, в Перми ожидается -3…-5˚.

Во вторник ночью с юго-запада подойдёт основной тёплый фронт, который принесёт тропический воздух. Это вызовет значительные осадки (5-10 мм) по всему краю: сначала в виде снега, а днём и в виде дождя. Ночью температура по краю составит -2…-7˚, а днём в большинстве районов — от 0 до +2˚. В Перми может быть установлен температурный рекорд для 28 января.

Оттепель продолжится до утра среды, после чего температура начнёт постепенно снижаться. Ночью ожидается -1…+1˚, а к вечеру на севере и востоке до -10˚, в Перми -2…-4˚.

К четвергу похолодание усилится, на севере не исключены морозы до -20…-22˚, в то время как в остальных районах температура останется в диапазоне -5…-13˚, осадков не будет.

В ночь на пятницу 31 января с запада вновь подойдёт тёплый фронт, который принесёт снег. К вечеру температура на западе может подняться до 0…+2˚, на востоке -3…-5˚, а в Перми возможна оттепель и очередной рекорд тепла для этого дня.

В субботу по всему краю ожидается аномально тёплый день с температурой около 0˚ и небольшим снегом. В Перми возможен ещё один температурный рекорд. Предполагается, что 2 февраля тёплая погода сохранится, но всё же будет чуть прохладнее.

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