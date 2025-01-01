Суд снова изучит законность продажи пермского завода Дзержинского Арбитражный суд Уральского округа вернул на пересмотр в первую инстанцию жалобу минпромторга РФ Поделиться Твитнуть

завод Дзержинского

Константин Долгановский

Арбитражный суд Уральского округа вернул на пересмотр в первую инстанцию жалобу минпромторга РФ, который оспаривал сделку по продаже имущественного комплекса ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского», объявившего себя банкротом. Сделка была заключена по итогам торгов, в которых победителем стала ООО «ПСК «Спецпроектстрой», предложившая за актив сумму в 725 млн руб. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Министерство подало заявление о признании сделки недействительной, сославшись на то, что на момент регистрации ООО в качестве участника торгов у него не было разрешения на работу с секретными данными. В дальнейшем минпромторг аннулировал лицензию компании, в результате чего сделка была расторгнута.

Тем не менее, сначала Арбитражный суд Пермского края, а затем и апелляционная инстанция признали действия конкурсного управляющего по продаже имущественного комплекса законными.

В ходе новых торгов имущество завода было приобретено НПО «Курганприбор».

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