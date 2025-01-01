Судебные приставы Пермского края за год взыскали с алиментщиков 1,7 млрд рублей Это на 20% больше показателя 2023 года Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

В 2024 году судебные приставы Пермского края смогли взыскать с неплательщиков алиментов около 1,7 млрд руб., что на 20% превышает аналогичный показатель 2023 года.

Под угрозой невыезда за границу и лишения прав управления транспортными средствами пермяки перечислили своим детям более 140 млн руб.

В этом году было открыто 2 311 административных дел, связанных с неуплатой алиментов. По итогам судебных разбирательств 1 992 неплательщикам назначены обязательные работы, 74 получили штрафы, а 281 оказался под административным арестом.

Помимо этого, по фактам уклонения от платежей было инициировано 1 478 уголовных дел, по которым 1 343 человека были осуждены, а 70 — лишены свободы.

Отмечается, что в 2024 году выросло количество женщин, отказывающихся от содержания детей. На матерей было возбуждено 546 уголовных дел, среди которых 245 касаются матерей с несколькими детьми. Они получили 488 обвинительных приговоров, 33 женщины были приговорен к реальным срокам.

На данный момент в работе приставов находится более 17,5 тыс. исполнительных документов по алиментам.

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