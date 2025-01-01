В Чусовском округе Пермского края ликвидировали четырёх волков Хищники нападали на домашних животных в частном секторе Поделиться Твитнуть

В Усолкинском охотхозяйстве Чусовского муниципального округа ликвидировали четырёх волков, которые ранее нападали на собак в частном секторе. Об этом сообщили в пресс-служ,е краевого минприроды.

«Проведена загонная охота на волков. Отстрел и отлов волков организуются на постоянной основе во всех муниципальных образованиях с охотничьими угодьями», — рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее в Чусовском округе волк напал на собаку и загрыз её. Всё произошло на территории частного сектора. После этого была сформирована группа из 45 человек для поиска и ликвидации волков.

Затем глава округа Сергей Белов отчитался, что был убит один волк-самец. в своих социальных сетях. Чиновник добавил, что охотники продолжат поиски и отлов оставшихся животных. По предварительной информации, ещё четыре особи находятся в районе между п. Мыс и п. Бобровка. Жителей попросили быть предельно осторожными.

В случае появления волков в населённых пунктах или нападения на домашних животных, жителей простят сообщать по телефонам экстренных служб (112) и полиции (102) или охотинспектору.

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