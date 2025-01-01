Елена Синица В Чусовском округе Прикамья ликвидировали одного волка-самца Охотники продолжат поиски и отлов оставшихся животных Поделиться Твитнуть

В Чусовском округе Пермского края ликвидировали одного волка-самца. Об этом сообщил глава округа Сергей Белов в своих социальных сетях.

Он также отметил, что охотники продолжат поиски и отлов оставшихся животных. По предварительной информации, ещё четыре особи находятся в районе между п. Мыс и п. Бобровка. Жителей попросили быть предельно осторожными.

Как сообщает «Рифей», ранее в Чусовском округе волк напал на собаку и загрыз её. Всё произошло на территории частного сектора. После этого была сформирована группа из 45 человек для поиска и ликвидации волков.

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