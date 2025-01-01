Пассажиров рейса Пермь—Наманган больше двух часов не выпускали из самолёта Борт вылетел в Узбекистан с задержкой Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В Перми 26 января на 2 часа 20 минут задержался авиарейс до Намангана (Узбекистан). Пассажиры уже сидели в самолёте, и обратно в аэропорт их не выпустили.

Самолёт авиакомпании Uzbekistan Airways должен был вылететь из Перми в Наманган в 15:00, однако вылетел лишь в 17:20. Пассажиры рассказали, что провели в самолёте около двух часов, устали, дети начали капризничать. Источник 59.RU рассказал, что пассажирам пришлось ждать вылета из-за формальностей — долгого оформления миграционных документов.

Аэропорт Большое Савино работал в штатном режиме. В пресс-службе аэропорта обещали рассказать о причинах задержки позже.

22 января в аэропорту Минеральных Вод задержался по техническим причинам рейс №6017 до Перми авиакомпании «Азимут». Задержка составила более 3,5 часов.





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