Суд признал банкротом пермского финансиста Бывший владелец холдинга Custom Capital Сергей Бровцев задолжал более 4 млн руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края признал банкротом экс-владельца холдинга Custom Capital Сергея Бровцева. По сообщению «Коммерсанта» со ссылкой на сайт суда, решение о признании Сергея Бровцева банкротом было принято 20 января. Заявление о банкротстве бизнесмена было подано им самим. Задолженность Сергея Бровцева составляет 4,2 млн руб.

По данным базы Rusprofile, Сергей Бровцев ведёт деятельность в Прикамье с 2005 года. Числится учредителем и руководителем действующей организации ООО «Капитал-Инвест», а также является владельцем ООО «Профит», находящегося в процессе банкротства и ликвидируемого в данный момент ООО «Капитал-Эстейт».

Холдинг Custom Capital был образован в 2012 году после раздела бизнеса группы «Витус». Часть активов перешла к бывшим совладельцам «Витуса» Сергею Бровцеву и Тимуру Гатауллину, которые учредили Custom Capital. Двумя ключевыми направлениями группы были заявлены инвестиции и девелопмент. Они развивались под разными брендами: Custom Capital (ООО «Кастом Кэпитал Групп») занималось продвижением на финансовых рынках, за собственные проекты группы в недвижимости отвечала компания «Бриг-Девелопмент». Группа участвовала также в ряде венчурных проектов, среди которых была генетическая лаборатория «Мой ген». В марте 2019 года компании группы были признаны банкротами по заявлению АКБ «Фора-Банк» из-за долга в 140 млн руб.





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