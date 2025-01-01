В Губахе перенесли срок ремонта кресельного подъёмника Подъёмник на популярном горнолыжном курорте не работает с 19 января Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В группе всесезонного курорта «Губаха" ВКонтакте появилась информация, что из-за сложности технических работ сдвигаются сроки ввода в эксплуатацию кресельного подъёмника, который нуждался в ремонте. Планировалось завершить ремонт к нынешним выходным, 24 января, однако подъёмник откроют не ранее 27 января.

Кресельный подъёмник на самом популярном горнолыжном курорте Пермского края был остановлен из-за неисправности подшипников, которые вышли из строя 19 января. Специалисты демонтировали приводное колесо, в настоящее время производится выпрессовка подшипников для их дальнейшей замены. В период остановки кресельной канатной дороги все бугельные подъёмники работают в ежедневном режиме.

О популярности горнолыжных курортов «Губаха» и «Такман» говорит статистика: за время новогодних каникул горнолыжные экспрессы перевезли к ним более 1600 человек, несмотря на то, что стоимость проезда выросла с Нового года.

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