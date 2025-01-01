Алёна Бронникова За праздники горнолыжные экспрессы в Прикамье перевезли почти 1600 человек Стоимость проезда выросла с нового года Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Пермская пригородная компания подвела итоги по количеству пассажиров, воспользовавшихся «горнолыжными экспрессами» в праздничные дни. Добраться таким способом до Губахи и «Такмана» решили почти 1600 человек.

«С 1 по 8 января почти 1600 человек воспользовались экспрессом, чтобы добраться до зимних курортов. Из них 1061 человек направился на всесезонный курорт "Губаха", а 516 — на горнолыжный курорт "Такман», — сообщает пресс-служба краевого минтранса.

Движение экспрессы возобновили 2 января. С нового года цена на проезд повысилась. Стоимость единого билета (электропоезд + автобус) в сторону до Губахи с 1 января составила 595 руб. Стоимость билета на «Такман» — от 369 руб., автобус оплачивается отдельно. По данным сайта Пермской пригородной компании, за пять сезонов экспрессом в «Губаху» воспользовались 44,5 тыс. туристов, за три сезона в «Такман» — 19,7 тыс.

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