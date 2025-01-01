Елена Синица В Пермском крае со 2 января возобновляют движение «Горнолыжные экспрессы» Также изменится стоимость проезда Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Со 2 января «Горнолыжные экспрессы» в Губаху и Чусовой возобновят движение. Об этом сообщает пресс-служба «Пермской пригородной компании» в своих социальных сетях.

Экспрессы не ездили 31 и 1 января. Со 2 января «Горнолыжный экспресс» в Губаху будет отправляться со ст. Пермь-2 в 07:05, а пребывать в конечный пункт в 10:20. Обратное отправление с курорта — в 17:55. Цена единого билета в одну сторону («Ласточка» + автобус) с 1 января составляет 595 руб.

«Такман экспресс» из Перми в Чусовой отправляется со ст. Пермь-2 в 08:32, прибытие на Такман в 11:30. Обратно отправление с курорта в 16:50. Цена билета в одну сторону («Ласточка+автобус») с 1 января — от 369 руб. Автобус оплачивается отдельно.

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