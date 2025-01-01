Пермская команда КВН получила приглашение войти в Премьер-лигу
Ранее сборная ПГНИУ играла в Первой лиге
25 января завершился 36-й Международный фестиваль команд КВН в Сочи, по результатам которого происходит распределение в главные лиги Международного союза КВН.
Из 519 коллективов-участников во второй тур прошли 72 лучшие команды, в том числе команда «Лёд», представлявшая Чемпионат Прикамья. Команда «Сборная Пермского политеха» была отмечена повышенным рейтингом.
По итогам фестиваля четыре команды были приглашены в Премьер-лигу:
— Сборная Иркутской области;
— Сборная ПГНИУ, Пермь;
— Томская сборная;
— «Сделано на Сахалине»;
— «Мультиплекс», Владивосток.
Поддержать пермские команды КВН в Сочи приехал заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Черников.
Алексей Черников, вице-премьер правительства Пермского края:
— Во втором туре сочинского фестиваля из 72 команд-участников 31 — это либо участники, либо выпускники Первой лиги КВН в Перми. Через Первую лигу прошло 43% лучших команд клуба. Это отличный результат!
Напомним: на протяжении трёх лет, с 2022 по 2024, игры Первой лиги КВН проходили в Перми.
Старт нового сезона Первой лиги запланирован на 21 марта 2025 года.
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