Пермская команда КВН получила приглашение войти в Премьер-лигу Ранее сборная ПГНИУ играла в Первой лиге Поделиться Твитнуть

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25 января завершился 36-й Международный фестиваль команд КВН в Сочи, по результатам которого происходит распределение в главные лиги Международного союза КВН.

Из 519 коллективов-участников во второй тур прошли 72 лучшие команды, в том числе команда «Лёд», представлявшая Чемпионат Прикамья. Команда «Сборная Пермского политеха» была отмечена повышенным рейтингом.

По итогам фестиваля четыре команды были приглашены в Премьер-лигу:

— Сборная Иркутской области;

— Сборная ПГНИУ, Пермь;

— Томская сборная;

— «Сделано на Сахалине»;

— «Мультиплекс», Владивосток.

Поддержать пермские команды КВН в Сочи приехал заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Черников.

Алексей Черников, вице-премьер правительства Пермского края:

— Во втором туре сочинского фестиваля из 72 команд-участников 31 — это либо участники, либо выпускники Первой лиги КВН в Перми. Через Первую лигу прошло 43% лучших команд клуба. Это отличный результат!

Напомним: на протяжении трёх лет, с 2022 по 2024, игры Первой лиги КВН проходили в Перми.

Старт нового сезона Первой лиги запланирован на 21 марта 2025 года.





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