В последнюю неделю января в Прикамье потеплеет до +2 градусов А пока в регионе ожидаются существенные морозы Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Ночь на воскресенье, 26 января, будет в Пермском крае одной из самых морозных в текущем месяце. Температура опустится до -20…-25˚. Холода ожидаются в центральных и южных частях региона. При этом, по данным ГИС-центра ПГНИУ, на юге из-за безветренной и ясной погоды может быть ещё морознее.

Завтра днём в Прикамье сохранится практически полный штиль, станет малооблачно, температура составит -9…-14˚.

А в начале следующей недели с запада в регион придёт тёплый фронт, который принесёт обильные снегопады и существенное повышение температуры. С 28 по 31 января ожидается самая мощная волна тепла этой зимы с оттепелями до 0…+2˚ и отклонениями от нормы до 15˚. Наибольшее потепление будет зафиксировано на севере региона.

Самыми тёплыми в Прикамье могут стать 28 и 30 января. Именно в эти дни максимальные температуры могут оказаться выше ноля.

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