В пермском ТРК «Семья» сработала пожарная сигнализация Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В субботу, 25 января, в торгово-развлекательном центре «Семья» (Пермь, ул. Революции, 13) была объявлена пожарная тревога.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Пермскому краю по факту данного происшествия сообщили следующее: «В ТРК «Семья» на фудкорте произошло пригорание пищи, в результате которого сработала система автоматической пожарной сигнализации. Поводов для паники нет».

Ранее «Новый компаньон» писал, что днём 24 января вспыхнул пожар в Коми-Пермяцком агротехническом техникуме в Кудымкаре. Как выяснилось, загорелся светильник на третьем этаже в помещении спортзала учебного заведения. До прибытия пожарной охраны эвакуировались 400 человек. Пострадавших нет.

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