В Коми-Пермяцком агротехникуме вспыхнул пожар Эвакуировано 400 человек Поделиться Твитнуть

Скриншот видео из ТГ-канала "Парма-Новости"

Днём 24 января в Кудымкаре Пермского края в Коми-Пермяцком агротехническом техникуме на ул. Лихачёва вспыхнул пожар. Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы в 13:40. На место выехали 18 пожарных и 5 спецмашин.

Как выяснилось, загорелся светильник на третьем этаже в помещении спортзала учебного заведения.

«На пожаре пострадавших нет. До прибытия пожарной охраны эвакуировались 400 человек», — сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Пожар ликвидировали в 13:47, а площадь пожара составила 0,4 кв. м.

Предварительно известно, что причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

В соцсетях распространилась видеозапись возгорания. На кадрах видно, как со стены учебного заведения падает загоревшийся светильник. Рядом находятся ученики.

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