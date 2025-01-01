В Коми-Пермяцком агротехникуме вспыхнул пожар
Эвакуировано 400 человек
Днём 24 января в Кудымкаре Пермского края в Коми-Пермяцком агротехническом техникуме на ул. Лихачёва вспыхнул пожар. Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы в 13:40. На место выехали 18 пожарных и 5 спецмашин.
Как выяснилось, загорелся светильник на третьем этаже в помещении спортзала учебного заведения.
«На пожаре пострадавших нет. До прибытия пожарной охраны эвакуировались 400 человек», — сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
Пожар ликвидировали в 13:47, а площадь пожара составила 0,4 кв. м.
Предварительно известно, что причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
В соцсетях распространилась видеозапись возгорания. На кадрах видно, как со стены учебного заведения падает загоревшийся светильник. Рядом находятся ученики.
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