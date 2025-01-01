В Перми найден погибшим таинственно исчезнувший 25-летний мужчина Его искали с 16 января Поделиться Твитнуть

В Перми нашли погибшим 25-летнего Дмитрия Бажанова. Он ушёл из дома по ул. Мира в Индустриальном районе Перми 16 января и, предположительно, направился в сторону Андроновского леса. Далее следы терялись.

На странице поискового отряда «Регион 59» появилась информация, что мужчина найден, и он погиб. Делиться подробностями волонтёры как всегда не стали.

Напомним, ранее «Новый компаньон» писал, что в январе в пабликах участились сообщения о пропаже жителей Прикамья. Сразу несколько человек исчезло 16 января.

Кроме Дмитрия Баженова, в этот день перестала выходить на связь 33-летняя жительница Орджоникидзевского района, 18 января стало известно о её гибели. Полиция обнаружила тело.

Третьим пропавшим в тот день стал 41-летний Вадим Рязанцев. Мужчина жил в Чусовом и хотел отправиться служить в зону СВО, обращался в местный военкомат. Но ему отказали по состоянию здоровья. Тогда мужчина решил ехать в краевой военкомат в Пермь, чтобы добиться своего. Последний раз мужчину видели на ж/д станции Чусового 17 января. Его поиски продолжаются.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.