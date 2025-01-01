С начала года больше десяти жителей Пермского края пропали без вести Волонтёры пытаются объяснить причины всплеска Поделиться Твитнуть

В январе в пабликах участились сообщения о пропаже жителей Прикамья. Волонтёры распространили уже более десяти ориентировок. Без вести пропадают и пожилые люди, и молодые. Сразу несколько человек исчезло 16 января. Об этом пишет perm.aif.ru.

Так, 16 января пропал 25-летний пермяк Дмитрий Бажанов. Он всё ещё разыскивается. Известно, что мужчина вышел из дома один и, предположительно, ушёл в сторону Андроновского леса. Далее следы теряются.

С 16 января перестала выходить на связь 33-летняя жительница Орджоникидзевского района, а 18 января стало известно о её гибели. Полиция обнаружила тело. «Подробности не разглашаются, поскольку идёт следствие», — сообщили волонтёры.

Третьим пропавшим в тот день стал 41-летний Вадим Рязанцев. Мужчина жил в Чусовом и хотел отправиться служить в зону СВО, обращался в местный военкомат. Но ему отказали по состоянию здоровья. Тогда мужчина решил ехать в краевой военкомат в Пермь, чтобы добиться своего. Последний раз мужчину видели на ж/д станции Чусового 17 января. Его поиски продолжаются.

Многие пропавшие без вести страдают когнитивными расстройствами. Так, 4 января ушла из дома в п. Менделеево нуждающаяся в медпомощи 61-летняя Елена Петухова. Через несколько дней, когда поисковая операция была в разгаре, скончался её муж — не выдержало сердце.

Нарушениями сознания страдала и пропавшая 76-летняя пермячка — она исчезла 18 января около 17:00 в Индустриальном районе. Полиция нашла пропавшую на автовокзале. Она сидела в помещении и спокойно разговаривала с другой пожилой женщиной.

Пока не окончены поиски 78-летней Раисы Плешковой, которая тоже нуждается в медпомощи. Она исчезла из дома на ул. Школьной в п. Октябрьском утром 16 января.

Волонтёры отмечают, что обычно январь не выделяется по количеству пропавших. Но в этом году наблюдается другая картина. Причём исчезновение людей не было связано с криминалом, в разных случаях — разные причины, отметили в поисковом отряде «Регион59 — поиск пропавших людей».

В отряде «ПрикамьеПоиск» предположили, что повлиять на статистику могла погода. В январе 2025 года она часто менялась и сопровождалась осадками, а люди с когнитивными нарушениями чаще пропадают во время смены погоды и снегопадов.

Большинство пропавших с начала года всё ещё разыскиваются.

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