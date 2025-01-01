Житель Прикамья скончался от сердечного приступа во время поисков пропавшей жены Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Житель Прикамья скончался от остановки сердца в момент поисков своей пропавшей супруги, сообщает 59.ru. Речь идёт о муже 61-летней Елены Петуховой, которая пропала без вести в поселке Менделеево 4 января. Женщину разыскивают волонтеры, полиция и её близкие.

Согласно информации портала, у Елены есть когнитивные нарушения, которые приводят к потере памяти. В тот день, 4 января, она сообщила супругу о намерениях навестить сестру, проживающую рядом, однако её там не оказалось. Куда могла уйти Елена в таком состоянии, остаётся загадкой. Камеры наблюдения зафиксировали, что Елена в тот день была на перроне железнодорожной станции. Родственники искали женщину не только в Менделеево, но и в соседних населённых пунктах. На 8 января было запланировано продолжение поисков, но ночью супруг Елены скончался от стресса, как сообщает издание.

Приметы пропавшей: рост 160 см, среднее телосложение, светло-русые волосы с сединой, серо-голубые глаза. Сообщить информацию о пропавшей можно по номеру 102.

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