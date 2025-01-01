В Прикамье фиксируются мошеннические рассылки бизнесу Поделиться Твитнуть

В Пермском крае предприятия начали получать письма от мошенников, замаскированные под официальные запросы от властей. Об этом в социальных сетях сообщил бизнес-омбудсмен в Пермском крае Павел Новосёлов.

«Не успели еще новостные ленты остыть от сообщений о том, что контрольно-надзорные, фискальные и правоохранительные органы усиливают борьбу с нелегальной занятостью, как жулики уже взяли эту тему себе на вооружение», — отметил он и привёл пример такого письма.

По словам Новоселова, подобные сообщения чаще всего приходят с адреса info.analytic@mkpnz-gov.ru.

Бизнес-омбудсмен рекомендует предпринимателям, если у них возникли сомнения относительно законности требований властей, обратиться к Уполномоченному по правам предпринимателей для получения разъяснений и помощи.

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