В Пермском крае начинается конкурс на издание литературного сборника первокласснику Результаты объявят в марте Поделиться Твитнуть

С 27 января в Пермском крае стартует конкурсный отбор литературных произведений для проекта «Подарок первокласснику». Книга писателя, ставшего победителем, будет вручена всем первоклассникам региона в День знаний.

По информации краевого министерства образования и науки, участвовать в конкурсе могут авторы детских художественных книг для читателей 7-8 лет — как пермские, так и писатели из других российских регионов. Важно, чтобы события книги происходили на территории Пермского края.

Произведение, выбранное для публикации в рамках проекта «Подарок первокласснику», будет определено экспертным советом при минобре. В совет войдут учёные, специалисты в области детской литературы, учителя.

Заявки на участие принимаются до 4 марта в министерство образования и науки Пермского края. Результаты конкурса будут опубликованы на сайте министерства не позднее 20 марта 2025 года.

Напомним, в 2024 году экспертный совет при краевом министерстве образования определил, что в рамках акции «Подарок первокласснику» 1 сентября юные школьники получат книгу местного автора Андрея Зеленина «День, когда я стану взрослым».

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