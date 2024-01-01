В День знаний первоклассники Пермского края получат по книге Андрея Зеленина Всего на конкурс было подано девять заявок Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Пермском крае экспертный совет при краевом министерстве образования определил произведение, которое будет издано в рамках акции «Подарок первокласснику». В День знаний, 1 сентября 2024 года, юные школьники получат книгу местного автора Андрея Зеленина под названием «День, когда я стану взрослым».

Как сообщили в министерстве, выбранная книга представляет собой сборник рассказов, написанных от первого лица главным героем — семилетним Ильёй Муромовым. По совету своего отца, Илья записывает все свои истории и приключения в дневник, где реальный мир переплетается с вымышленным. «В книге затрагиваются темы семейных ценностей, что очень важно в объявленный президентом страны Год семьи», — прокомментировали в ведомстве.

Всего на конкурс было подано девять заявок. Стоит отметить, что произведения Зеленина уже дважды публиковались в рамках краевого проекта.

Напомним также, что за время реализации данного проекта были опубликованы сборники произведений Льва Давыдычева, Льва Кузьмина, юбилейный сборник стихов и рассказов пермских авторов под названием «Салют в Стрижатах» и др.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.