В Перми установили макет пассажирского самолёта МС-21 Арт-объект появился у центральных проходных «ОДК-Пермские моторы» Поделиться Твитнуть

АО «ОДК-Пермские моторы»

У центральных проходных «ОДК-Пермские моторы» со стороны производственной площадки установили новый арт-объект – пассажирский самолёт МС-21-310. Об этом сообщается в соцсетях предприятия, там же опубликованы фотографии процесса монтажа.

Другой информации на заводе не предоставили, но известно, что российский пассажирский самолёт МС-21-310 будет оснащаться пермскими двигателями ПД-14.

Ранее начало серийного выпуска импортозамещающего лайнера планировалось на 2025 год. Однако, согласно последнему заявлению главы Ростеха Сергея Чемезова, запуск серии откладывается на 2026 год, а в текущем году Ростех рассчитывает завершить сертификационные испытания.

МС-21 представляет собой отечественный проект ближне-среднемагистрального пассажирского самолёта, который должен заменить Ту-154 и семейство Ту-204 на российском рынке. Он также сможет стать альтернативой иностранным самолётам.

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