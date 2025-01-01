В Прикамье 27 января простятся с погибшими на СВО двумя жителями Верещагино Мужчины погибли в зоне боевых действий осенью прошлого года Поделиться Твитнуть

фото предоставлены администрацией Верещагинского округа

В зоне СВО погибли два жителя Верещагинского округа Пермского края: гвардии рядовой, командир мотострелкового отделения Владимир Тихонов и гвардии сержант, наводчик ПКП мотострелкового взвода Сергей Александров, об этом сообщили в окружной администрации и выразили соболезнования родным и близким военнослужащих. Похороны бойцов пройдут в Верещагино 27 января.

Владимир Тихонов родился д. Карагайцы 28 апреля 1976 года. Воспитывался в многодетной семье. В 1991-м окончил 8 классов Комаровской школы. После — Верещагинский ДОСААФ. В 1994-1996 гг. проходил службу в ВС РФ. Работал в отрасли деревообработки. Погиб мужчина на спецоперации 30 сентября 2024 года. Церемония прощания пройдёт 27 января с 11.00 по адресу: Верещагино, ул. Железнодорожная, 16 во Дворце досуга. Траурный митинг состоится в 11.30.

Сергей Александров родился в Верещагино 21 октября 1989 года. Окончил 9 классов школы № 121. В 2011-2012 годах проходил службу в ВС РФ. Работал в ОАО «РЖД». Погиб Сергей 4 октября 2024 года.

Отпевание пройдёт 27 января в 12.00 в Храме в честь иконы Божией Матери «Феодоровская»: Верещагино, ул. Жукова, 21 А (по ул. Ульяновская). Церемония прощания и траурный митинг — с 13.00 по адресу: Верещагино, ул. Железнодорожная, 16 во Дворце досуга.

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